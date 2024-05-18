طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة: امتحان الدراسات في مستوى الطالب المتوسط

انتهى منذ قليل، طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، من امتحان الدراسات الاجتماعية، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد عدد من الطلاب بالقاهرة، سهولة امتحان الدراسات، وتوافق عدد الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة، وأنه في مستوى الطالب المتوسط.

وأشار الطلاب إلى وجود بعض “تركات”، في أسئلة التاريخ.

فيما تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الثانى (دور أول) للشهادة الإعدادية بمدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلى التعليمية.

واطمأن "موسى" من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة وأنها جاءت مباشرة دون أي تعقيد.

وشدد على عدم حيازة التليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الٰـ35.