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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

اقتصاد

"الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمرحلة التكميلية 2 بمدينة العبور، غدا الأحد 19/5/2024، وذلك في أيامٍ محددة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم 22 قطعة أرض بالحي الرابع، يومي الأحد 19/5/2024، والإثنين 20/5/2024، و10 قطع أراضي بالحي التاسع، يوم الثلاثاء 21/5/2024، و6 قطع بالحي السادس، يوم الأربعاء 22/5/2024، و8 قطع بالحي الأول، يوم الخميس 23/5/2024، و9 قطع بالحي الثاني، يوم الأحد 26/5/2024، و7 قطع بالحي الترفيهي، يوم الإثنين 27/5/2024، وتخصيص الأيام من 28: 30/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

العبور أراضي بيت الوطن التخطيط العمراني