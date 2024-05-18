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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وزير التعليم يصل بورسعيد لمتابعة امتحانات نهاية العام.. صور

وزير التعليم خلال
وزير التعليم خلال زيارته لمحافظة بورسعيد
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وصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة انضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسي، وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسي، وسير امتحانات النقل.

ومن جانبه، رحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدا بجهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية، كما جرى خلال اللقاء الاطمئنان على انضباط وحسن سير  امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي الحالي، وتوفير المحافظة بتوفير المراجعات النهائية الشهادتين الإعدادية والثانوية.

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