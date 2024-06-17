الأنبا ميخائيل يطيّب رفات الشهيد "أبي سيفين" ويرسم شمامسة جدد بحلوان

احتفلت كنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس "أبي سيفين" بمنطقة المشروع الأمريكي التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة، بعشية عيد نقل أعضاء الشهيد شفيع الكنيسة، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية في التاسع من شهر بؤونة.
وصلى الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية صلوات العشية، وطيّب رفات الشهيد "أبي سيفين" بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وقدم كورال "كلمة الله" فقرات ترانيم.
وصلى نيافته قداس العيد بالكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٤١ من أبناء كنائس مناطق أطلس والمشروع الأمريكي التابعة للإيبارشية شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ١٥ آخرين من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة أغنسطس (قارئ)، وخلال صلاة القداس دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة.
والتقى الأنبا ميخائيل بالآباء كهنة كنائس مناطق أطلس والمشروع الأمريكي، وناقش معهم بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية.