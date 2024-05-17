سر تغير لون مياه البحر بأحواض الملاحات ببورسعيد إلى الأحمر| صور

تغير لون مياه البحر إلى اللون الأحمر داخل الأحواض الضحلة داخل ملاحات بورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، في ظاهرة طبيعية تتكرر في مراحل محددة من تبخير المياه.

وظهرت أحواض ملاحات بورسعيد على خرائط جوجل بألوان زاهية مثل: الأحمر والأبيض والأصفر.

ومن جانبه، أكد أحمد جمعة، المسئول الإعلامي للشركة المسئولة عن ملاحات بورفؤاد، على أن هذه ظاهرة طبيعية تظهر عدة أيام في مرحلة معينة من مراحل تبخير مياه البحر داخل الأحواض، يعقبها ظهور بكتريا نافعة لونها أحمر تتسبب في ظهور المياه باللون الأحمر.

وأرجع ظهور هذا النوع من البكتريا لارتفاع نسبة الملوحة في المياه، مشيرا إلى أن هذا النوع من البكتريا أحمر اللون هو بكتريا نافعة وليست ضارة، بينما الألوان الأخرى التي التقطتها خرائط جوجل يعبر اللون الأبيض منها عن لون الملح بينما اللون الأصفر هو لون تربة الأحواض.

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