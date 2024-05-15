محافظ بورسعيد لـ"الطلاب": "بتاخدوا دروس خصوصية علشان تنزلوا الشارع"

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رسالة، اليوم الأربعاء، إلى طلاب الشهادة الاعدادية بمدرسة القناة الإعدادية بنين، أثناء تفقده العملية الامتحانية بأول أيام الامتحانات بنظام "البابل شيت" في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

محافظ بورسعيد للطلاب: "بتأخذوا دروس خصوصية علشان تنزلوا الشارع"

وقال المحافظ: "بتأخذوا دروس خصوصية لعدم وجود ثقة في النفس خاصة أن الامتحانات تأتي من كتاب المدرسة، وكمان لأنكم مش عاوزين تقعدوا في البيت عاوزين تنزلوا الشارع".

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد سوف تبدأ في 15 مايو وتستمر حتى 21 مايو الجاري بنظام الورقة الامتحانية "بابل شيت".