عادل اللمعي رئيسًا لمجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد

فاز النائب عادل اللمعي، برئاسة مجلس إدارة غرفة الملاحة بمحافظة بورسعيد، بالتزكية، اليوم الخميس، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في قاعات المؤتمرات بالهيئة العامة الإقتصادية، بحضور اللواء بحري محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية.

كما فاز بعضوية المجلس بالتزكية أيضا كل من خالد عبدالملك إسماعيل، نائب الرئيس، وأعضاء محمد علي ابو حشيش، عادل الشرقاوي، محمد مصلح، نجلاء إدوار، وأحمد توفيق رزق.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الملاحة بمحافظة بورسعيد، حضور كبير من إجمالي عدد المقيدين بالجمعية، وذلك لإختيار مجلس إدارة الغرفة، والموافقة على النقاط المنصوص غليها في جدول الأعمال.

بدأ الاجتماع بكلمة للنائب عادل اللمعي، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، والذي أشاد فيها بالوعي الذي ظهر عليه أعضاء الجمعية العمومية، متناولاً كافة التفاصيل التي من بينها اختيار مجلس إدارة الغرفة بالتزكية، وطرح التصور العام والميزانية الخاصة بنادي غرفة الملاحة الكائن في منطقة أرض النوادي بحي الزهور.