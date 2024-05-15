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الأربعاء 15 مايو 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد لـ"أولياء الأمور": "سلوك أبنائنا تغير بسبب عدم الذهاب للمدرسة"

محافظ بورسعيد خلال
محافظ بورسعيد خلال حديثه مع أولياء الأمور
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تحدث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع عدد من أولياء الأمور، اليوم الأربعاء، أثناء انتظارهم أبنائهم أمام لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة القناة الإعدادية بنين، خلال تفقده العملية الامتحانية بأول أيام الامتحانات بنظام "البابل شيت" في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

محافظ بورسعيد لأولياء الأمور: "سلوك أبنائنا تغير بسبب عدم الذهاب للمدرسة"

ووجه المحافظ حديثه لأولياء الأمور قائلا: "المدرسة قبل ما بتعلم بتربي، وسلوك أبنائنا تغير وأصبحوا يتطاولون في حديثهم مع الآخر، بسبب عدم الذهاب إلى المدرسة، والاعتماد على الدروس الخصوصية".

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد سوف تبدأ في 15 مايو وتستمر حتى 21 مايو  الجاري بنظام الورقة الامتحانية "بابل شيت".

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