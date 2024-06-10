8 نصائح لبشرة نضرة ومرطبة في الطقس الحار.. تعرفوا عليها

يعد الحفاظ على جمال البشرة وعدم تعرضها للجفاف هو أبرز ما يبحث عنه المواطنين خلال فصل الصيف ، وخاصة المرأة لذا نقدم اليكم بعض النصائح.



1.تغيير نظام العناية بالبشرة خلال فصل الصيف

من الضروري بتغيير نظامك في العناية بالبشرة خلال فصل الصيف، للحفاظ علي البشرة من آثار الحرارة والرطوبة الضارة ،ويمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة والتعرض لأشعة الشمس في أن تصبح البشرة أكثر تحسساً وجفافا، إذا كانت بشرتك دهنية، قد تظهر العيوب عليها بشكل أكبر خلال أشهر الصيف.



2. إستخدام منتجات الحماية من الشمس SPF

يجب إستخدام منتجات الحماية من الشمس على بشرة وجهك كل يوم، وخاصة خلال فترة الصيف.ط، فسوف يعمل على ترطيب بشرتك بالإضافة إلى حمايتها من أشعة الشمس الفوق البنفسجية المضرة الطويلة والقصيرة المدى، ويجب أن يحتوي على عامل لحماية للبشرة لا يقل عن SPF50، لتعزيز إشراقة بشرتك الطبيعية لبشرتك.





3.شرب الكثير من الماء

تحتوي أجسامنا على 60٪ من الماء، لذلك من الضروري المحافظة على ترطيبها الملائم.ط، ويساعد شرب كمية كافية من الماء، وتناول الأطعمة التي تحتوي ماء على تجنب الجفاف، تناول نظام غذائي متوازن، والإبتعاد عن التدخين يساعد على احتجاز الترطيب داخل الجسم فتبدو البشرة نضرة.



4. رطب شفاهك

قد يصيب جفاف البشرة شفاهك،عقب التأثر بأشعة الشمس،و لذلك من المهم أن تبقي الشفاة ومرطبة للمساعدة في حمايتها خلال أشهر الصيف، و ينصح باستخدام مرطب شفاه يحتوي علي فيتامين هـ وعامل حماية 15.







5. الإستحمام بالماء البارد

يساعد الاستحمام بالماء البارد عقب قضاء الوقت في حرارة الجو في الخارج ،في تسكين البشرة من حروق الشمس وكما يساعد الماء البارد ، على سد المسام وانتعاش البشرة من دون حرمانها من زيوتها الطبيعية.





6. انعش بشرتك مع بخاخات الوجه

يعد بخ الماء على وجهك وسيلة لانتعاش بشرتك ،والحفاظ على ترطيبها خلال الطقس الحار، ونقترح عليك بحمل بخاخ الوجه المنعش في حقيبتك ،حتى تتمكن من منح بشرتك دفعات منتظمة من الترطيب السريع. ، عن طريق رش بخاخ الوجه بحجمه الصغير المناسب للجيب .



7. اختيار منتجات خفيفة القوام لنظامك في العناية بالبشرة

جربوا استخدام كريم خفيف القوام فإنه سيترك البشرة ناعمة منتعشة، و يمنح البشرة الترطيب السريع ويستمر لمدة يومين.



8. عززي مظهر إشراقتك الطبيعي

نصيحة جيدة للفتيات والسيدات وهي استخدام المكياج البرونزي،والذي يتي الحصول على إشراقة برونزية مثالية من دون تعريض البشرة للأشعة الفوق بنفسجية المضرة للبشرة.