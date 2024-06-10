اقرأ غدًا في "البوابة".. زلزال في حكومة نتنياهو

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 11 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

زلزال في حكومة نتنياهو

استقالة "جانتس" تسبب أزمة كبيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي

الرئيس ووزير الخارجية الأمريكي يستعرضان الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار

داليا عبد الرحيم تكشف في "الضفة الأخرى" أبرز أساليب وتكتيكات جماعات الإرهاب

أمريكا تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يحدد خطة سلام دائم في غزة

واشنطن تستأنف إنزال المساعدات جوا في شمال غزة

السيسى خلال لقائه بلينكن: يجب إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

مصدر حكومي ينفي صحة قائمة التعديل الوزاري المتداولة

السفير الروسي بالقاهرة يؤكد صمود روسيا أمام التهديدات الغربية

90 دولة ومنظمة تشارك بقمة السلام في أوكرانيا

نكسة في فرنسا للحزب الحاكم.. فوز تاريخي لليمين المتطرف فى الانتخابات الأوروبية