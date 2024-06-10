أيد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، قرار الحكم بالسجن على مشجعي فالنسيا، المتهمين بممارسة العنصرية ضده، فى الواقعة الشهيرة بالدورى الإسبانى "لليجا".
حيث قضت المحكمة الإسباني اليوم الاثنين، على 3 مشجعين بالسجن 8 أشهر، وحرمانهم من دخول الملاعب لمدة عامين، بسبب توجيه إهانات عنصرية للبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الميرنجي، على ملعب ميستايا.
وعلق فينيسيوس على الحكم عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إكس، قائلاً: "طلب مني كثيرون أن أتجاهل الأمر، وقال آخرون إن معركتي كانت من دون جدوى وأنه يجب علي (لعب كرة القدم) فقط".
وأضاف: "لكن كما قلت دائمًا أنا لست ضحية للعنصرية، أنا معذب العنصريين، هذه الإدانة الجنائية الأولى في تاريخ إسبانيا لا تعتبر انتصارًا لي فقط، إنما انتصارًا لجميع السود".
وتابع: "نرجو أن يخاف العنصريون الآخرون ويخجلون ويختبئون في الظل، خلاف ذلك، سأكون هنا".
وأنهى حديثه قائلًا: "شكرًا لرابطة الدوري الإسباني وريال مدريد على المساعدة في تحقيق هذه القناعة التاريخية. المزيد قادم".
البوابة سبورت
فينيسيوس يعلق على عقوبة مشجعي فالنسيا
أيد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، قرار الحكم بالسجن على مشجعي فالنسيا، المتهمين بممارسة العنصرية ضده، فى الواقعة الشهيرة بالدورى الإسبانى "لليجا".