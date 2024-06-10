ads
الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فينيسيوس يعلق على عقوبة مشجعي فالنسيا

فينيسيوس
فينيسيوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أيد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، قرار الحكم بالسجن على مشجعي فالنسيا، المتهمين بممارسة العنصرية ضده، فى الواقعة الشهيرة بالدورى الإسبانى "لليجا".
حيث قضت المحكمة الإسباني اليوم الاثنين، على 3 مشجعين بالسجن 8 أشهر، وحرمانهم من دخول الملاعب لمدة عامين، بسبب توجيه إهانات عنصرية للبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الميرنجي، على ملعب ميستايا.
وعلق فينيسيوس على الحكم عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إكس، قائلاً: "طلب مني كثيرون أن أتجاهل الأمر، وقال آخرون إن معركتي كانت من دون جدوى وأنه يجب علي (لعب كرة القدم) فقط".

وأضاف: "لكن كما قلت دائمًا أنا لست ضحية للعنصرية، أنا معذب العنصريين، هذه الإدانة الجنائية الأولى في تاريخ إسبانيا لا تعتبر انتصارًا لي فقط، إنما انتصارًا لجميع السود".

وتابع: "نرجو أن يخاف العنصريون الآخرون ويخجلون ويختبئون في الظل، خلاف ذلك، سأكون هنا".

وأنهى حديثه قائلًا: "شكرًا لرابطة الدوري الإسباني وريال مدريد على المساعدة في تحقيق هذه القناعة التاريخية. المزيد قادم".

فينيسوس جونيور ريال مدريد عقوبة مشجعى فالنسيا فينيسويس يعلق على عقوبة مشجى فالنسيا فالنسيا