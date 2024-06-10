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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد الطاهري: إسرائيل حدث لها أكبر حالة انكشاف لقدراتها في الفترة الماضية

الإعلامي والكاتب
الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري
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قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن إسرائيل حدث لها أكبر حالة انكشاف في الفترة الماضية، موضحًا: "هذا الانكشاف حدث في قدراتها وتكتيكاتها وحالات التعبئة ولأمور لوجستية كثيرة".

وأضاف "الطاهري"، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "سقطت الكثير والكثير من الأوهام، وإسرائيل تعوض ذلك بجرائم، وهناك احتفال وهمي بتحرير رهائن، والعالم يصمت أمام قتل 200 إنسان في النصيرات".

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: "حدثت حالة انكشاف في 7 شهور لهذه القدرات بشكل أو بآخر، وحدث خلاف في مسألة التجنيد والتعبئة.. ماذا بعد؟".

الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري إسرائيل كلام في السياسة