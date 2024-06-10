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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عزت إبراهيم: المجموعة العربية تتحفظ على بعض بنود الخطة الأمريكية بشأن غزة

عزت إبراهيم، رئيس
عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويلكي
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قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويلكي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحرك في اتجاه محاولة تمرير الخطة الأمريكية بشأن غزة في الوقت التي تعمل فيه الدبلوماسية الأمريكية في نيويورك من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن الليلة لدعم المشروع الأمريكي.

وأضاف «إبراهيم»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أت الخطة الأمريكية تواجه صعوبة على مستوى أن المجموعة العربية تحفظت على عدد من بنوده تخص المعاملة المتساوية للطرفين في مشروع القرار، وضرورة النص على وقف إطلاق النار بشكل واضح.

ولفت أن مشكلة بلينكن أنه يحاول القفز على المراحل، فالحديث عن المرحلة الثانية التي تحفظت عليها حماس المتعلقة بالدعوة لوقف إطلاق النار بشكل دائم، والولايات المتحدة ترى أن حماس عائق، وهي تريد أن تمرر هذه الصفقة لكنها ترى أن حماس عائق بشأن هذا الأمر.

وأشار إلى أن المجموعة العربية ترى ضرورة أخذ بعض التحفظات للحسبان، لأن المرحلة الثانية من الاتفاق أو الخطة الأمريكية إن حدث وتم إطلاق سراح كل الرهائن ولم تخرج إسرائيل من القطاع بالتالي يمكن لإسرائيل أن تستأنف العمليات من جديدة وتعيد الكرة لاستمرار عمليات القتل للمدنيين في القطاع، بالتالي بلينكن يواجه صعوبة في تمرير الأفكار الأمريكية في هذه المرحلة.

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