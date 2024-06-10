سفير مصر السابق بإسرائيل: جانتس عانى من التجاهل في مجلس الحرب

قال السفير عاطف سالم سفير مصر السابق لدى إسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ بيني جانتس انضم لحكومة الطوارئ الإسرائيلية في 11 أكتوبر 2023 بعد 14 أيام من طوفان الأقصى، وانضمت معه مجموعة من حزبه بواقع 10 شخصيات.

وأضاف "سالم"، في حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": "منذ 11 أكتوبر وحتى أمس تم تجاهل جانتس في أمور ومواقف كثيرة، وكان يتم التعامل معه على أنه منافس لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، وكان يحصل على أعلى عدد من الأصوات في استطلاعات الرأي وكان ملحقا عسكريا في الولايات المتحدة .

وتابع سفير مصر السابق لدى إسرائيل: "هذه الخلفية العسكرية لم يستفاد منها بشكل معين، ويمكن القول بأن الحكومة الإسرائيلية هي السابعة والثلاثين، وفي انتخابات الحكومة الرابعة والثلاثين فاز جانتس مع نتنياهو على أن يكون جانتس نائبه وأن يحصل كل منهما على رئاسة الحكومة لمدة سنتين".

وواصل: "بعد مرور سنتين على تشكيل الحكومة حلّ نتنياهو الحكومة ومنع جانتس من الاستمرار رئيسا لها، ورغم بعض الاختلافات بينهما، فإنه لا اختلاف بين اليمين الليبرالي واليمين المتطرف، فالأولويات لليمين ثابتة، من حيث القضاء على حماس وعدم جعل غزة مصدر تهديد واستعادة الرهائن، ولكن الاختلافات بينهما تكمن في ترتيب هذه الأولويات، والخلاف الأساسي يكمن في تجنيد الحريديم لأن نتنياهو يصر على عدم تجنيدهم وجانتس يرى أنه يجب تجنيدهم".