أحمد الطاهري: بيان رئاسة الجمهورية شدد على إزالة عراقيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" ستتوقف بالرصد والتحليل أمام آخر التطورات في قطاع غزة والحرب الشنعاء التي تقودها إسرائيل في القطاع.

وأضاف "الطاهري"، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "تطورات كثيرة ومتلاحقة، واليوم يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالجولة الثانية له منذ أكتوبر الماضي في الماضي، وقابل الرئيس السيسي واستمع لمحددات مصرية واضحة عكسها بين رئاسة الجمهورية".

وتابع الإعلامي، أن بيان رئاسة الجمهورية شعد مصطلح التشديد المصري على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا التشديد يتعلق بـ3 عناصر، وهي إزالة كل العراقيل أمام إنفاذ أو دخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، توقف هذه الحرب ووقف إطلاق النار ومنع توسيع دائرة الصراع، والمضي قدما في حل الدولتين، وهذا هو الخطاب المصري الذي استمع بلينكن إليه اليوم.