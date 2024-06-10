اللقطات الأولى من فيلم الغموض "Knives Out 3"

طرح المخرج رايان جونسون، عبر حسابه بموقع “X”، اللقطات الأولى للنجم دانيال كريج، من كواليس الجزء الثالث لسلسة أفلام الغموض والتشويق “Knives Out 3”، والمقرر طرحه عبر منصة “نتفليكس” العام المقبل.

تفاصيل الجزء الثالث من “Knives Out 3”

ونشر "جونسون" صورة لبطل الفيلم دانيال كريج، بشعر طويل ومرتديًا زي المحقق الجنوبي الغريب بينوا بلانك، ويحمل قبعة. وعلق مخرج السلسلة: "واو، لقد انطلقنا! اليوم هو اليوم الأول من تصوير فيلم "Wake Up Dead Man" الغامض القادم لبينوا بلانك، نراكم على الجانب الآخر".

وأضاف “جونسون”: "أنا أحب كل شيء عن من هو الجاني، ولكن أحد الأشياء التي أحبها أكثر هو مدى مرونة هذا النوع. والحصول على استكشاف هذا النطاق هو أحد أكثر الأشياء المثيرة في صنع أفلام بينوا بلانك. نحن على وشك الدخول في إنتاج الجزء الثالث، وأنا متحمس جدًا لمشاركة العنوان، والذي يعطي لمحة صغيرة عن المكان الذي يتجه إليه".

ووفق موقع “فارايتي”، سيتم توزيع فيلم "Wake Up Dead Man" بواسطة “نتفليكس" كجزء من صفقة جونسون المكونة من جزأين مع خدمة البث، بقيمة 450 مليون دولار. على الرغم من أن الفيلم الأول، الذي وزعته “ليونزجيت”، حقق 312 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، فقد طرحت “نتفليكس” الجزء الثاني من السلسلة "Glass Onion" بإصدار مسرحي محدود فقط، حيث جمعت 13 مليون دولار فقط قبل إطلاقه على منصتها. في حين سيصل فيلم "Wake Up Dead Man" إلى “نتفليكس”، فمن غير الواضح ما إذا كانت خدمة البث ستمنحه إصدارًا مسرحيًا أكثر قوة.

في الجزء الجديد، يعود المحقق المخضرم بينوا بلانك على طريق العمل مجددًا، حينما يسافر إلى اليونان ويتولى التحقيق في قضية قتل غامضة تتضمن العديد من الأشخاص المتورطين.

صدر الجزء الأول في 2019، ودارت الأحداث عندما يتم العثور على جثة الكاتب الروائي هارلان ثرومبي، يتولى المحقق بلانك على عاتقه مهمة التحقيق في الجريمة، ليجد نفسه متورطًا في العديد من الأحداث في سبيل البحث عن الحقيقة.