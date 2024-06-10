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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فقدان طائرة تقل نائب رئيس مالاوي

نائب رئيس مالاوي،
نائب رئيس مالاوي، ساولوس تشيليما
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أعلن مكتب رئيس مالاوي، اليوم الإثنين، عن فقدان طائرة تقل نائب رئيس البلاد، ساولوس تشيليما، وتسعة ركاب آخرين.

ووفقًا لموقع "سكاي نيوز عربية"، ذكر البيان أن الطائرة، التابعة لقوة دفاع مالاوي، فقدت الاتصال بالرادار بعد مغادرتها العاصمة ليلونجوي صباح اليوم.

وفي أعقاب تلقيه نبأ الحادث، قرر رئيس مالاوي، لازاروس شاكويرا، إلغاء رحلته المقررة إلى جزر البهاما. وأصدر توجيهات بإطلاق عملية بحث وإنقاذ فورية بعدما تعذر على مسؤولي الطيران الاتصال بالطائرة.

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في مطار مزوزو الدولي، شمالي البلاد، بعد الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة بتوقيت غرينتش).

مالاوي ساولوس تشيليما لازاروس شاكويرا