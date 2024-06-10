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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عزت إبراهيم: هدفان رئيسان من زيارة «بلينكن» للمنطقة

عزت إبراهيم، رئيس
عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويلكي
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قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويلكي، إن هناك هدفين رئيسين قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، الهدف الأول هو الترويج لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاصة بوقف إطلاق النار بعد أن تعثرت هذه الخطة في ظل اعتراضات إسرائيلية، وتحفظات حماس التي أبلغتها للمفاوضين والوسطاء.

وأضاف «إبراهيم»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن الهدف الثاني هو مسألة وقف التصعيد في المنطقة الذي وصل إلى مستوى خطير، ويمكن أن يزداد هذا الوتر بعد إحكام اليمين قبضته على الحكومة الإسرائيلية.

وتابع: «بلينكن حاول اليوم أن يوجه بعض الرسائل لكنه قوبل بالموقف المصري الواضح، والولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل بشأن المساعدات نتيجة أن حجم ما يدخل من مساعدات حتى بحسب أرقام الأونروا اليوم حوالي أقل من 20% من المفترض أن يدخل القطاع.

زيارة وزير الخارجية الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار