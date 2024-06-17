حسن الخاتمة.. وفاة 5 حجاج من القليوبية بالأراضي المقدسة

وصل عدد الحجاج من أبناء محافظة القليوبية الذين وافتهم المنية أثناء تأدية فريضة الحج إلى خمسة حالات، حيث عبر أهالي وأسر 5 من حجاج محافظة القليوبية، عن فرحتهم الممزوجة بالحزن لحسن خاتمتهم خلال شعائر الحج بمكة بالمملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج للعام الحالي، حيث جرى دفنهم في مكة وهم 3 رجال وامرأتين فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء معتبرين وفاتهم خلال المناسك بحسن الخاتمة.

وتحولت حسابات العديد من أبناء أسنيت إلى صفحات نعي الفقيد والدعاء له بالرحمة والمغفرة، بعد إعلان أفراد أسرته أنه توفي أثناء تأديته فريضة الحج بعد الوقوف بـ يوم عرفة، وبملابس الإحرام.



في البداية كشف أيمن عبد المحسن الديب، عمدة قرية الرجالات بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عن رحيل شقيقه المستشار عادل عبد المحسن الديب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عقب نزوله من جبل عرفات والتوجه من المزدلفة إلى منى لرمي جمرات العقبة الكبرى، وأثناء ذلك فاضت روحه، مشيرا إلى أن شقيقه سافر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، خاصة أنها المرة الأولى التي يؤدي بها الفريضة، موضحا أنه تمت مراسم دفن الجثمان في المملكة العربية السعودية.

وقال عمدة قرية الرجالات، إن أكثر ما يهون عليهم فراق الراحل هي حسن الخاتمة ووفاته في الأراضي المقدسة خلال مناسك الحج، مشيرا إلى أنه كان على تواصل مع الأسرة إلى وقت وقوفه على عرفات وبعدها تم إخبارنا بوفاته وعزائنا أنه توفى في أثناء رمي جمرات العقبة الكبرى وفي خير بقاع الأرض، مرددا الحمد لله على حسن الخاتمة.

وبالانتقال إلى مدينة كفر شكر التي شهدت حالتي حسن الخاتمة أيضا لإثنين من الحجاج على أرض عرفات، الأول والد إحدى طبيبات الإدارة الصحية بكفر شكر، والذي لقى ربه حاجا في الأراضي المقدسة، حيث نشرت الإدارة برئاسة الدكتور بكري سعيد نعيا للراحل هناهم عبد الله حسن العضل، في الأراضي المقدسة أثناء أداء فريضة الحج داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتلقت أسرة الحاج إبراهيم على الدقميري، بمنطقة أسنيت التابعة لمركز كفر شكر بالقليوبية، نبأ وفاته وهو على مشعر منى أثناء تأديته فريضة الحج بعد الوقوف بـ يوم عرفة، وبملابس الإحرام، حيث نعي عدد كبير من أهالي القرية الراحل، مؤكدين أنه كان نعم الجار والأب، مؤكدين ان ما هون عليهم الرحيل هو وفاته على جبل عرفات وحسن خاتمته، وأنهم لايزكون على الله أحدا.

وفي مدينة بنها نعت إدارة معهد فتيات بنها النموذجي الأزهري، الحاجة مرفت الدسوقى الزائرة الصحية بالمعهد والتي وافتها المنية بالأراضي بعد أدائها فريضة الحج، ودفنت في الأراضي السعودية بعد أدائها فريضة الحج لهذا العام داعين الله أن يتغمدها الله بواسع رحمته حيث رحلت في أيام مباركة في إشارة إلى حسن الخاتمة.

وبالانتقال جنوبا لمدينة العبور التي شهدت هي الأخرى رحيل الحاجة أسماء على الشريف، خلال أداء مناسك الحج ووقوفها على جبل عرفات، حيث سافرت إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لتأدية مناسك الحج هذا العام بفرحة كبيرة، وأنها كانت على تواصل مع أسرتها حتي وقوفها على عرفات اليوم، ولكنهم علموا بوفاتها، وعزائهم أنها توفيت في يوم عرفة وفي خير بقاع الأرض.

وفاة حجاج القليوبية

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