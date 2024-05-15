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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط محاولة غش إلكتروني وتحرير محضر لملاحظ رفض تسليم المحمول في بورسعيد

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ومحافظ بورسعيد خلال تفقد الامتحانات
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أعلن الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن ضبط طالبة بلجنة مدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية لغات في حالة غش بالهاتف المحمول أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية.

 

ضبط محاولة غش إلكتروني وتحرير محضر  لملاحظ رفض تسليم المحمول في بورسعيد

 

وأكد في بيان له، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالبة التي حاولت نشر ورقة الأسئلة الامتحانية عن طريق تطبيق الواتساب وجرى حرمانها من الامتحان.

كما أكد تحرير محضر اثبات حالة لمعلم يحمل هاتفًا محمولًا رفض تسليمه داخل لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، وأنه أحال الواقعة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

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