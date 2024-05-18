محافظ القليوبية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية والأزهرية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، وذلك في عدد من مدارس المحافظة، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

شملت جولة محافظ القليوبية، مدرسة الشهيد مدحت طلعت الإعدادية بمدينة بنها، ومدرسة الأمل للمكفوفين والصم والبكم بمدينة بنها، مدرسة السفاينة الإعدادية بمركز طوخ، والمعهد الأزهري للبنين بمدينة بنها، والمعهد الأزهري للبنات بمدينة بنها.

رافق محافظ القليوبية، في الجولة كل من سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد مرعي، رئيس مدينة بنها، واللواء أحمد جميل، رئيس مدينة طوخ، والدكتور سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح، مدير المنطقة الطبية للتأمين الصحي.

وأكد المحافظ خلال الجولة على توفير جو ملائم هادئ للطلاب لأداء الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومنع حمل واستخدام الهاتف المحمول في اللجان، وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية لضمان سلامة وصحة الطلاب، اتباع كافة الإجراءات الأمنية لتأمين سير الامتحانات، ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، وبث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

كما وجه محافظ القليوبية، تعليماته بإزالة كافة المخلفات والاهتمام بنظافة محيط المدارس، ومراجعة نظافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها، والاهتمام بالمساحات الخضراء والأشجار المثمرة داخل المدارس، والتأكد من وجود زائرة صحية في كل مدرسة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الثاني يبلغ 111750 طالبًا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، بينما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1670 طالبًا وطالبة، موزعين على 9 لجان.

كما اوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يوجد 7 طلاب مكفوفين يؤدون الامتحان في لجنة واحدة، و50 طالبًا من الصم وضعاف السمع يؤدون الامتحان في 5 لجان، وأن غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة قد تواجه سير الامتحانات.

من جانبه، أشار رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الأزهرية يبلغ 12530 طالبًا وطالبة، موزعين على 131 لجنة، منهم 90 لجنة للمرحلة الابتدائية تضم 6780 طالبًا وطالبة، و41 لجنة للمرحلة الإعدادية تضم 5750 طالبًا وطالبة.

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمنطقة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة سير الامتحانات.

جولة المحافظ

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