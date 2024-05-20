ads
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تموين الإسكندرية: استمرار متابعة توريد الأقماح المحلية

توريد الأقماح المحلية
توريد الأقماح المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمى باسم المديرية، بأن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد الأقماح المحلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية.

وذلك من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام الأقماح فى الصوامع والبناكر والتي تتدفق من خلال الموردين والتجار والمزارعين.

وبلغت كميات التوريد حتى الآن فيما يزيد عن ٧٢٣٩٣ طن، ومازالت غرفة العمليات تتابع الموقف اولا بأول.

المهندس أحمد ابراهيم توريد الاقماح المحلية غرفة عمليات المديرية وزارة التموين و التجارة الداخلية استلام الاقماح الأقماح المحلية التجارة الداخلية غرفة العمليات