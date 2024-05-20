تموين الإسكندرية: استمرار متابعة توريد الأقماح المحلية

صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمى باسم المديرية، بأن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد الأقماح المحلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية.

وذلك من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام الأقماح فى الصوامع والبناكر والتي تتدفق من خلال الموردين والتجار والمزارعين.

وبلغت كميات التوريد حتى الآن فيما يزيد عن ٧٢٣٩٣ طن، ومازالت غرفة العمليات تتابع الموقف اولا بأول.