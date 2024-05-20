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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ قنا يناقش مقترح إنشاء مقر جديد لبنك الدم الإقليمي

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا مع القيادات التنفيذية
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عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا لمناقشة انشاء مقر جديد لبنك الدم الاقليمي بمحافظة قنا  يسهم في توفير الكثير من الجهد والوقت وتسهيل خدمات المتبرعين وتطوير آليات صرف وحدات الدم وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة ،والدكتورة دعاء محمد ابراهيم مدير بنك الدم الاقليمي ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار الداودي ، إلى أن فكرة انشاء مقر لبنك الدم الاقليمي تهدف في مجملها إلى توفير دم آمن ونقي لجميع الفئات المختلفة، و توفير كافة سبل الراحة للمترددين سواء من المرضي أو المتبرعين  ، كما يحافظ علي المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم من مختلف الفصائل،  والمبني سوف يشمل اربع أقسام وهي ( قسم التبرع – قسم المشتقات – قسم السيرولوجي- قسم الصرف ) ، وسوف يتم توفير وحدة علاجية ، ومناقشة مشروع  تجميع البلازما ، موجها بضرورة مراعاة تهيئة أماكن انتظار المرضي ، وضرورة الالتزام بان يكون المكان مستوفيا للشروط الصحية ومطابقا للمواصفات المطلوبة .

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