قوافل تعليمية ومراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا في بيان اعلامي اليوم الاثنين عن سير العمل في مبادرة القوافل التعليمية المجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي على مستوى مراكز المحافظة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم،



أكد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن المبادرة تهدف إلى دعم طلاب المحافظة وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية، مشيراً إلى أن القافلة تشمل مجموعة متميزة من الموجهين الأوائل والمعلمين المتميزين وذوي الخبرات في جميع المواد الدراسية، بهدف الوصول إلى جميع الطلاب، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتخفيف العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور.





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