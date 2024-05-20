للمرة الثانية.. إيقاف قيد الزمالك لمدة ثلاث فترات

أوقف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قيد نادى الزمالك، للمرة الثانية، والحرمان من إبرام صفقات جديدة لمدة 3 فترات متتالية، بسبب مستحقات مالية متأخرة.

وجاء قرار إيقاف قيد صفقات الزمالك، بسبب المستحقات المالية للجهاز المعاون للبرتغالي فيريرا، المدير الفنى السابق للفريق الأبيض.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد قام منذ 4 أشهر، بسداد نصف الأقساط المتأخرة لروي أجواش المدرب المساعد السابق ضمن جهاز فيريرا وبقية جهازه المساعد، والتي بلغت 110 آلاف دولار.

ومن بعدها لم يسدد مسئولو الزمالك، بقية الأقساط، ليقرر أجواش، تصعيد الأمر وتقديم شكوى جديدة إلى الفيفا، بسبب عدم حصوله على بقية مستحقاته والتى بلغت 55 ألف دولار.

وتعرض الزمالك فى الفترة الماضية لإيقاف القيد ، بسبب مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب، والتي تبلغ 2.5 مليون يورو.