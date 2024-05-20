محافظ القليوبية يبحث معدلات تنفيذ عدد من المشروعات

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والعميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحي والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والأستاذة شيرين شوقي أمين عام جامعة بنها والدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية والسادة رؤساء المدن والأحياء والسادة مديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.



وتابع المحافظ الاجتماع بعدد من التوجيهات من بينها توجيه السيدة مديرية التربية والتعليم بضرورة التأكيد على الإستعدادات لإمتحانات الشهادات العامة والثانوية العامة والدبلومات الفنية وتوفير كل ما يلزم لإعداد اللجان لراحة أبنائنا الطلاب، والتأكيد على مراجعة كافة أعمال لجان الإمتحانات للثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية ومراجعة أعداد المدرسين وعمال النظافة أثناء إمتحانات نهاية العام.



كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق وتوفير سيارات من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات للمعاونة في نقل وتوزيع أوراق الامتحانات ونقل أوراق الإجابات من مركز التوزيع بالمحافظة لكافة اللجان مع إعداد بيانات بالسيارات والسائقين وأرقام التليفونات لسرعة وسهولة التواصل، والمرور على كافة لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بنطاق الوحدات المحلية والتأكد من صلاحية المرافق بكل لجنة من ( إنارة - مياه - صرف صحي ) وكذا التأكد من الأسوار والنوافذ والأبواب ، ورفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة حول أسوار اللجان والتنسيق مع إدارة مرور القليوبية وذلك لوضع خطة مرورية تضمن تسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية لكافة الطرق والمحاور المؤدية للجان الامتحانات وحول تلك اللجان ، وكذا تشديد الرقابة على سيارات الأجرة والتعامل بكل حزم مع كافة المخالفات بشأن تعريفة الركوب وتكثيف الخدمة بالمناطق المزدحمة.



وتابع المحافظ توجيهاته حيث وجه مدير مشروع المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع أصحاب شركات النقل الجماعي بالمحافظة لزيادة عدد الأتوبيسات وسيارات النقل الجماعي بنطاق المحافظة أثناء أيام الإمتحانات وذلك للتيسير وسهولة وصول الطلبة للجان الامتحانات، وقيام إدارة شرطة المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ حملات لرفع كافة الإشغالات حول أسوار اللجان المقرر عقد الامتحانات بها ، وتنظيم حملات دورية لمنع وجود أي إشغالات خلال فترات الامتحانات، وقيام التأمين الصحي بالقليوبية بإتخاذ كافة الإجراءات الصحية لضمان سير عملية الإمتحانات على أكمل وجه، وقيام قطاع كهرباء القليوبية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة التيار الكهربائي لكافة مقار لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لضمان سير عملية إمتحانات الثانوية العامة على أكمل وجه وقيام شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برفع درجة الاستعداد لدى كافة الأجهزة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والتوجيه نحو متابعة حالة مرفق مياة الشرب والصرف الصحي بالمدارس المقرر انعقاد الامتحانات بها وكذا بالشوارع المحيطة بتلك اللجان ، وتجهيز فرق الطوارىء والمجابهة لأي تداعيات أثناء سير الامتحانات.



كما وجه المحافظ خلال الاجتماع مدير مديرية التموين بالتأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة والشوادر داخل المحافظة والتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري والصحة للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بأسعار السلع الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن والأسماك ..... إلخ).



كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة وتفعيل لجان الحوكمة والرقابة الداخلية والمتابعة لتقييم أسعار الساحات المؤجرة والتصدي لكافة أشكال الإشغالات المخالفة وعدم السماح باستغلال الشوارع وحرمان المواطنين من حقهم في السير الآمن بها.



ووجه المحافظ أيضا برفع كافة التراكمات والمخلفات من الشوارع وخصوصا الموجودة بجوار أكشاك الكهرباء نظراً لدخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة لتجنب نشوب الحرائق ، والتنسيق مع المرور ومديرية الأمن لتفعيل عمل المناوبات الليلية لضبط السيارات المخالفة التي تلقي بمخلفات البناء على الطرق مع موافاتنا بالمحاضر التي تتم وأرقام السيارات وكذلك موافاتنا بما تم حصره من محاضر مخالفة خلال الثلاثة شهور الماضية ، وضرورة التنسيق مع المرور لضبط السيارات المخالفة والتي لا تحمل لوحات معدنية وكذلك التي تسير عكس الإتجاه والدراجات البخارية التي لا تحمل لوحات معدنية أو يقودها أشخاص بدون تراخيص.



وعلى صعيد آخر وجه المحافظ مجالس مدن وأحياء شبرا الخيمة والخصوص التأكيد على تفعيل منظومة النظافة والجمع السكني، وتوجيه السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات التأكيد على مراجعة إشتراطات السلامة والصحة المهنية لمجابهة أخطار الحريق في كافة المنشآت الحكومية التابعة لرئاستهم ومراجعة الوصلات الكهربائية العشوائية للكولديرات الموجودة في الشوارع ..



كما وجه المحافظ بالتنسيق مع الإدارات الصحية والبيطرية لتنظيم حملات لمكافحة البعوض والحشرات مع دخول فصل الصيف ، كما وجه أيضاً بضرورة المتابعة المستمرة لما تم توريده من محصول القمح، مع التأكيد على متابعة أي زراعات بمحصول الأرز وبالمحافظة مخالفة للتعليمات.



ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالتأكيد على سرعة الإنتهاء من الخطة الاستثمارية والتنبيه والمتابعة مع الوحدات القروية بالانتهاء من إرسال ملفات التصالح التي بحوزتها وإرسالها لمجالس المدن وتسليمها للإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والتأكيد على وجود أماكن انتظار كافية لراحة المواطنين المتعاملين مع المراكز التكنولوجية والعمل على عدم وجود اي أعطال في جهاز حجز الدور الإلكتروني بالمراكز التكنولوجية والتأكيد على عدم التعامل مع المواطنين إلا من خلال المراكز التكنولوجية فقط وعدم تعامل أي مواطن ومع الإدارات الخلفية، بما في ذلك الإستفسارات وتكون عن طريق المركز التكنولوجي والتنبيه على كافة الوحدات المحلية بمنع قيام أي موظف بتقديم أي طلبات نيابة عن المواطنين وأن أى مخالفة لتلك التعليمات من شأنها إحالة المخالف للتحقيق وتوقيع الجزاء الرادع عليه والعمل على الإعلان الكافي بالوحدات المحلية لتوعية المواطنين بكل ما هو متعلق بقانون التصالح 187 لسنة 2023 واظهار الجانب الإيجابي للقانون وتواجد كافة القيادات بالمراكز والمدن والأحياء للمتابعة اليومية لملف التصالح وتذليل كافة العقبات.



كما وجه المحافظ بتسهيل وتيسير عمل المختصين بوحدة المتغيرات المكانية وتفرغهم الكامل لإنهاء كافة المعاينات الخاصة بطلبات شهادات البيانات ورفعها على المنظومة أولاً بأول والتأكيد على عدم تكليف عناصر المتغيرات المكانية بأي أعمال خلاف الأعمال المنوطة بهم لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء وعدم طلب أي مستندات من المواطنين للحصول على شهادة البيانات بخلاف المنصوص عليه في القانون والتأكيد على حسن معاملة الجمهور من قبل العاملين بالمراكز التكنولوجية والرد على الإستفسارات وبصورة لائقة.



وخلال اجتماع المجلس التنفيذي وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالمراكز التكنولوجية التي أنشأتها المحافظة بمجالس المدن المختلفة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتأكيد على عدم تواجد المواطنين داخل الإدارات الخلفية وضرورة وجود عقود صيانة خاصة بأجهزة الكمبيوتر لتعمل بكفاءة وعدم تسليم الطلبات من الإدارات الخلفية إلا بعد إنهائها على المنظومة وضرورة استكمال تسجيل المحاضر والمخالفات وضرورة تسجيل حملات الإشغالات على المنظومة، وبالتبعية تفعيل طلب استرداد إشغال مؤكدا أن إدارة متابعة المراكز التكنولوجية ستقوم بالمرور الميداني بصفة دورية على المراكز للوقوف على نقاط القوة والضعف وعمل تقرير يعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة.



واستعرض محافظ القليوبية اليوم خلال الاجتماع عدداً من الكتب الواردة للمحافظة حيث وافق المجلس على تعديل تعريفة التوكتوك بالقليوبية بما يتناسب مع رفع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية.