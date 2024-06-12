جداول الدور الثاني لامتحانات المراحل التعليمية في دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للصفوف الدراسية من المراحل التعليمية الثلاث في دمياط الدور الثاني في المرحلة الإعدادية والمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية.



حيث تم وضع الجداول وفقًا لخطة زمنية محددة تبدأ فى ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ وتستمر حتى ٨ أغسطس طبقًا لما هو محدد بكل جدول لكل صف دراسى .





في سياق آخر استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية لمشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط ، بإفتتاح عدد ٥ مدارس بنطاق مركز ومدينة دمياط.





واستهلت الجولة التى جاءت بحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية و محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم و المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بإفتتاح مدرسة الشيخ الحسينى سلطان للتعليم الأساسى ، حيث تفقدت المدرسة التى شهدت أعمال إحلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة على مساحة ٣٧٠٦.٧٠ م٢ بعدد ٢٤فصل بإجمالى ٤٤ فصل دراسى كما اطلعت على ما تم تنفيذه فى إطار المشروع لإنشاء صرح تعليمى كامل لمرحلتى التعليم الأساسى .





وافتتحت الدكتورة منال عوض مدرسة عزبة الصعيدى الابتدائية المشتركة والتى شهدت أعمال توسعات وتطوير ورفع كفاءة بعدد ٧ فصول ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٢٢ فصل ، بمساحة كلية للمبنى ٢٢١١.٤٠ م٢ .





وبذات القرية ،افتتحت الدكتورة منال عوض أيضًا مدرسة الإمام العادل الابتدائية، حيث تفقدت المبنى المُنشأ حديثًا بعدد ٣٢ فصل دراسى وقاعات لرياض الأطفال وقاعات للانشطة ومعامل على مساحة كلية ٢٥٩٠٠م٢ واطلعت على مراحل تنفيذ المشروع.





فيما وقد افتتحت المحافظ مدرسة شطا للتعليم الأساسى ، حيث تقع المدرسة على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع، و خلال الافتتاح، تفقدت المبنى واطلعت على ما شهدته المدرسة من أعمال توسعات بعدد ٣٥ فصل باجمالى ٤٤ فصل دراسى .

