فلاح يطلق أعيرة نارية على طليقته للتخلص منها في الفيوم

أقدم فلاح بقرية دفنو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، على التخلص من طليقته بإطلاق اعيرة ناريه عليها في وضح النهار وسط المارة في القرية، وعلى خلفية سلوكها الغير أخلاقي وعدم رضوخها بالرجوع إليه مرة أخرى، وتم نقلها لمستشفى إطسا المركزي لعمل الإسعافات الأولية اللازمه لها وتلقيها العلاج اللازم بإجراء عملية جراحية لاخراج طلقات الرصاص من جسدها، وتم تحرير المحضر اللازم.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة إطسا بإخطار يفيد بواقعة شروع في قتل وإصابة ربة منزل بطلقات اعيرة نارية في جسدها على يد طلقها بقرية دفنو التابعة لدائرة المركز، على اثرها تم نقلها لمستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

َ

على الفور انتقل فريق بحث برئاسة الرائد هيثم طلبه رئيس مباحث مركز شرطة إطسا لمحل الواقعة بقرية دفنو وتبين إصابة "ناديه ق. ك" ٣٧ سنه ربة منزل على يد طليقها "محمد ع. س. أ" ٤٨ سنه فلاح ، على خلفية مشاكل أسرية بينهما عازما النيه على التخلص منها لسوء سلوكها وعلاقتها بأحد الأشخاص ورفضها العودة إليه مرة أخرى.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إطسا من القبض على المتهم المتورط بإطلاق اعيرة ناريه على طليقته في نهر الشارع بقريتهم سالفة الذكر، تمهيداً لعرضه على النيابه العامه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتم نقل المصابة لمستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم.