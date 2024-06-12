ميسي يكشف عن آخر محطاته الاحترافية مع كرة القدم

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن آخر محطاته الاحترافية مع عالم كرة القدم.

وحسم ميسي الجدل حول مستقبله، مؤكدًا أن إنتر ميامي سيكون آخر محطة في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.

ويتواجد حاليًا ميسي في معسكر منتخب الأرجنتين، الذي يستعد لخوض بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث يسعى مع منتخب بلاده للحفاظ على لقب البطولة.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم ميسي بالعودة إلى أوروبا، إما إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني أو إلى نيولز أولد بويز الأرجنتيني، النادي الذي نشأ فيه.

تصريح ميسي عن إنتر ميامي

ولكن ميسي حسم الجدل بشكل قاطع، مؤكدًا التزامه مع نادي إنتر ميامي، وقال في تصريحات لشبكة «ESPN» الأمريكية: «نعم، اعتبارًا من اليوم، سيكون إنتر ميامي فريقي الأخير، ولا أفكر في الذهاب إلى أي مكان آخر».

ويستمر عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي حتى صيف 2025، مع وجود خيار التمديد لعام إضافي، وذلك بعدما انضم إليه قادمًا من باريس سان جيرمان عقب نهاية عقده مع النادي الفرنسي.