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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عيد الأضحى.. التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتحقيق السيولة المرورية بأسوان

محافظ أسوان يترأس
محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  أنه يتم التنسيق على قدم وساق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدى سالم مدير الأمن لتكثيف التمركزات الأمنية والدوريات المرورية المتحركة والثابتة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بكافة الطرق والشوارع والميادين، ومنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقى سيارات الأجرة، وإستغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل دائرة المحافظة أو إلى المحافظات الأخرى، إستكمالاً للجهود المبذولة لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة الحملات المرورية وتكثيفها من أجل ضبط أى مخالفات، وتوقيع أقصى العقوبات والغرامات على المخالفين لخطوط السير لسيارات السيرفيس بحيث لن تقتصر على مصادرة الرخصة فقط، بل مصادرة السيارة ، على أن يتوازى مع ذلك تشغيل أتوبيسات مشروع النقل الداخلى لتحقيق التوازن المطلوب عدم حدوث أى تكدس أو معاناة للمواطنين بالمناطق السكنية المختلفة .

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