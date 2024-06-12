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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. تياجو موتا مديرًا فنيًا لفريق يوفنتوس

تياجو موتا مدرب يوفنتوس
تياجو موتا مدرب يوفنتوس الجديد
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المدرب تياجو موتا، لقيادة الفريق بداية من الموسم الجديد 2024-2025.

ونشر يوفنتوس مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  (منصة إكس) «تويتر» سابقًا، يعلن من خلاله التعاقد الرسمي مع تياجو موتا.

وجاء تعاقد يوفنتوس مع تياجو موتا حتى صيف 2027، خلفًا للمدرب ماسيمليانو أليجري، الذي أقيل من منصبه بعد تتويج فريق السيدة العجوز بكأس إيطاليا على حساب أتالانتا.

قاد موتا فريق بولونيا للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد احتلال المركز الخامس في بطولة الدوري الإيطالي بالموسم المنقضي.

تياجو موتا يتولى تدريب يوفنتوس رسميًا

وقال موتا عقب تعاقده مع يوفنتوس: «أنا سعيد لبدء هذا الفصل الجديد في ناد كبير مثل يوفنتوس، شكرًا لثقتهم».

وأضاف تياجو موتا: «ويمكنني أن أضمن أنني سأبذل قصارى جهدي لجعل مشجعي يوفنتوس فخورين». 

واحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي في موسم 2023-2024 برصيد 71 نقطة، خلف ميلان الوصيف بـ75 نقطة، وإنتر ميلان البطل برصيد 94 نقطة.

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