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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سفير موسكو بالقاهرة يستقبل الضيوف للاحتفال بالعيد الوطني لروسيا

السفير الروسي بالقاهرة
السفير الروسي بالقاهرة خلال استقباله الضيوف
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استقبل السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسنيكو الضيوف للاحتفال بالعيد الوطني لروسيا. 

وكان من بين أول الوافدين إلى السفارة الروسية لحضور حفل الاستقبال بهذه المناسبة وزير الصحة الدكتور خالد عاطف عبد الغفار ووزير السياحة والآثار احمد عيسى، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير خالد عمارة وسفراء الدول والدبلوماسيين والإعلاميين. 

ويحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا" وهو عيد وطني منذ إعلان أول مؤتمر لنواب الشعب في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية سيادة الدولة في مثل هذا اليوم عام 1990.

وفي مايو 1991، بقرار من المجلس الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية، تم إعلان تاريخ اعتماد إعلان سيادة الدولة الروسية، 12 يونيو، واعتمد عيداً وطنياً في يونيو 1992.

 

 

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السفير الروسي بالقاهرة عيد روسيا الوطني روسيا الاتحادية