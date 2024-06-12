محافظ أسوان : نجحنا فى تعظيم الإيرادات وتنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100 %





أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه فى ظل ملحمة العمل والإنتاج التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حرصنا على تعظيم موارد المحافظة الذاتية على مدار 4 سنوات حيث تم زيادة الإيراد العام من 57 مليون جنيه فى العام المالى 2019/2020 إلى 144 مليون جنيه فى العام 2023/2024 بنسبة زيادة تجاوزت الـ 100 % ، وتم إدراج هذه الإيرادات فى موازنة الدولة مما لاقى إشادة وشكر من وزير المالية الدكتور محمد معيط .

وقال : نسعى إلى تنفيذ ذلك بشكل مستمر فى ظل دعم مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، لتكون لأسوان الريادة دائماً فى مختلف قطاعات العمل العام ، فقد تم إستثمار اللنشات والعبارات المتهالكة والكهنة فى إعادة تدويرها ورفع كفاءتها لتحقق عوائد مالية ، فضلاً عن إحلال وتجديد العبارات القديمة لخدمة أهالى غرب النيل بمبالغ مالية وصلت إلى 48 مليون جنيه ..

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية ، وخلال الإجتماع الذى بدأ بالسلام الوطنى ، ثم قامت المحاسبة نور الهدى محمد مدير التخطيط بالمحافظة بإستعراض تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2023/2024 بإعتمادات مالية 727.6 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ 100 % .

وأضحت أنه فى ظل الدعم والمتابعة المستمرة من محافظ أسوان تم توفير إعتماد إضافى بمبلغ 70.8 مليون جينه للخطة الأصلية والمقدرة بمبلغ 610.9 مليون جنيه ، كما تم إضافة حافز تميز أداء للخطة بمبلغ 45.7 مليون جنيه نتيجة لتميز وكفاءة المحافظة فى وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة من وزارة التنمية المحلية ، ويتم العمل حالياً فى إجراءات الطرح والترسية للخطة الإستثمارية العام المالى القادم 2024/2025 ، والمخصص للمحافظة منها إعتمادات مالية 739.4 مليون جنيه .

تكريم مديرى الطرق والحدائق والتخطيط

من ناحية أخرى ومن منطلق حرص محافظ أسوان على تكريم أى مسئول يقوم بتنفيذ التكليفات الصادرة والأعمال المنوطة له بكل إخلاص وتفانى فى العمل قام المحافظ بتكريم المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق تقديراً لجهوده الواضحة في تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف المراكز والمدن .

كما قام بتكريم المهندس محمد حسن مدير عام الحدائق تقديراً لجهوده فى رفع كفاءة وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة ، وأيضاً أعمال التشجير وزيادة رقعة المسطحات الخضراء ، وقام اللواء أشرف عطية بتكريم المحاسبة نور الهدى محمد لجهودها الدوؤبة فى إنجاز الخطة الإستثمارية والإنتهاء منها على الوجه الأكمل .

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