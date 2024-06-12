فيديو.. سعد الصغير يطرح أحدث أغانيه "بابا الشغلانة"

طرح الفنان سعد الصغير أغنية جديدة تحمل اسم "بابا الشغلانة" عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “بابا الشغلانة" من كلمات الشاعر الغنائي محمد محمود، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

ويطرح سعد الصغير أغنية "بابا الشغلانة" بعد أن قرر تأجيلها بسبب وفاة والدة صديقه الفنان محمود الليثى مؤخرا، وعلق سعد على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” : تأجيل أغنية بابا الشغلانة للفنان سعد الصغير بسبب وفاة أمي التانية رحمها الله ووالدة أخويا وعشرة عمري محمود الليثي وكل نفس ذائقة الموت في الجنة يا أمي إن شاء الله.

يشار إلى أن سعد الصغير طرح مؤخرا أغنية “خليكي بصة وراكي” تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب الماضي.

https://youtu.be/V5SU7S9c6hY?si=iUQHrM1kPIPFMJEy