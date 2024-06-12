«عمداء السويس» يكرم دكتور سعيد عبادي لتأسيس طب الجامعة

عقد صباح اليوم الاربعاء أجتماع مجلس العمداء برئاسة دكتور أشــــــــــرف حنيجــــــــــل رئيـــــس الجامعـــــة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وذلك لتكريم دكتور سعيد حامد عبادي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الطب لما قدمه طوال فترة عمله بالجامعة.

وقد تحدث دكتور أشــــــــــرف حنيجــــــــــل رئيـــــس الجامعـــــة أثناء الاجتماع مشيدا بدور الذي قام به "عبادي" طوال السنوات السابقة في تأسيس كلية الطب بجامعة السويس، حتى تخريج أول دفعة من الاطباء منها لخدمة القطاع الصحي في مصر، كذلك أشاد رئيـــــس الجامعـــــة بجهود وإنجازات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة طوال فترة تولي أ.د. سعيد عبادي شئون القطاع.

كما أكد الحضور على خالص أمنياتهم للأستاذ الدكتور سعيد عبادي بدوام التوفيق والتقدم، مؤكدين على أنهم قد عملوا طوال السنوات السابقة مع شخصية متميزة؛ عنوان للتفاني والاخلاص في خدمة الجامعة في مختلف المواقع التي تولاها .

ومن جانبه فقد أعرب "عبادي" عن سعادته الغامرة بهذه اللفته الكريمة من رئيـــــس الجامعـــــة والسادة أعضاء المجلس الموقر، مؤكدا على أنه أن كان قد أجاد خلال السنوات السابقة فهذا بتوفيق من الله، ثم بمساعدة كافة الزملاء من رئيـــــس جامعـــــة والسادة نواب سيادته وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وفي كلمته أعرب عبادي عن خالص أمنياته لجامعة السويس ولكافة العاملين بها بالتوفيق والتقدم، ولقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر أطيب الأمنيات بمزيد من التقدم والرقي.

وفي ختام الاجتماع أهدى دكتور أشــــــــــرف حنيجــــــــــل رئيـــــس الجامعـــــة درع الجامعـــــة للأستاذ الدكتور سعيد حامد عبادي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الطب تقديرا لسيادته على كافة جهوده طوال السنوات السابقة.

جدير بالذكر أن أ.د. سعيد حامد عبادي من مواليد محافظة الإسماعيلية، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام ١٩٨٨ – كلية الطب جامعة قناة السويس

- ماجستير الميكروبيولوجى والمناعة بتقدير جيد جدا عام 1994- كلية الطب جامعة قناة السويس

- دكتوراة الميكروبيولوجى والمناعة عام 1998- كلية الطب جامعة قناة السويس بالتعاون مع مركز الوقاية من الامراض ( CDC) الولايات المتحدة الامريكية

وشغل عدد من الوظائف منها :

- طبيب امتياز من 1 مارس 1989- 28 فبراير 1990

- طبيب تكليف من 1 مارس 1990 الى 30 ابريل 1991

- معيد بقسم الميكروبيولوجى والمناعة - كلية الطب جامعة قناة السويس- من 1 مايو 1991 الى سبتمبر 1994

- مدرس مساعد بقسم الميكروبيولوجى والمناعة - كلية الطب جامعة قناة السويس- من سبتمبر 1994 الى سبتمبر 1998

- باحث زائر بمركز الوقاية من الامراض بمدينة اتلانتا- ولاية جورجيا- الوليات المتحدة الامريكية – من اغسطس 1995 الى اغسطس 1997

- مدرس بقسم الميكروبيولوجى والمناعة - كلية الطب جامعة قناة السويس- من اكتوبر 1998 الى ديسمبر 2003

- زميل بمركز الوقاية من الامراض بمدينة اتلانتا- ولاية جورجيا- الوليات المتحدة الامريكية لعمل ابحاث مابعد الدكتوراة من اكتوبر 1999 الى سبتمبر 2002

- استاذ مساعد بقسم الميكروبيولوجى والمناعة - كلية الطب جامعة قناة السويس من يناير 2005 الى مايو 2009

- استاذ بقسم الميكروبيولوجى والمناعة - كلية الطب جامعة قناة السويس من مايو 2009 الى 30 سبتمبر 2017

- رئيس قسم الميكروبيولوجى والمناعة ورئيس قسم التعليم الطبى وعضو مجلس الكلية ونائب وكيل الكلية للشئئون التعليمية بكلية الطب جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من سبتمبر 2006 الى يولية 2014

- رئيس قسم الميكروبيولوجى والمناعة – كلية الطب جامعة قناة السويس من 29 نوفمبر 2014 الى 30 سبتمبر 2017

- قائم بعمل عميد كلية الطب جامعة السويس من مارس 2018 حتى مارس 2022

- عميد كلية الطب جامعة السويس من 9مارس 2022 وحتى الان.

- نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من 8 فبراير حتى الان

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