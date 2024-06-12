ننشر استعدادات مياه دمياط لاستقبال عيد الأضحى

أعلن اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح شاهين، مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية وفقاً لخطة الإنتشار وذلك لضمان التدخل السريع وحل أي مشكلة فور ظهورهاخلال تلك الفترة .

هذا إلى جانب التأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها شفط أو مدمجة أو تدخل سريع ،القيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة قبل العيد وتجهيزها لما لعيد الأضحي من طبيعة خاصة وتلافي وقوع أي انسداد أو طفوحات.

وأكد شاهين إنتظام العمل بجميع المحطات والروافع سواء مياه او صرف صحي بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل, والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات وانتظام الضغوط هذا الى جانب استمرار تنفيذ خطة التوعية الميدانية بالمرور علي المجازر ومحال الجزارة والأهالي لتوضيح أضرار ومخاطر القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي.،تنفيذ الخطة الإعلامية لتوضيح أضرار ومخاطر القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي.

واوضح شاهين استمرارعمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال ساعات العمل المحددة خلال أيام العيدوان الخط الساخن يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لإستقبال أى شكاوى واردة من خلال رقم ١٢٥ من اى خط ارضى أو محمول أومن خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠١٠٣٠١٩٣٣٣ .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على قطاعات المرافق ،بتجهيز فرق فنية للتعامل الفورى مع أية اعطال طارئة ،مؤكدة على إدارة المرور بإعداد خطة مرورية لضمان تواجد الخدمات فى الميادين والشوارع وعلى الطرق المزدحمة خاصة بمدينتى دمياط و رأس البر، وأطلعت على الخطة الامنية لتعزيز الخدمات والتواجد الميدانى لتأمين المنشآت الحيوية والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع الاشغالات، مؤكدة أيضًا على قطاعى الشباب والرياضة والثقافة بإطلاق خطط لانشطة ثقافية ورياضية للشباب والنشء ، ووجهت إدارة السياحة بالمحافظة بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بإطلاق احتفالات وانشطة ثقافية خلال العيد من خلال المكتبة المتنقلة .

