السفير الروسي بالقاهرة: موسكو تقاوم الهيمنة الغربية وتدعم مصر في التنمية

ألقى السفير الروسي في جمهورية مصر العربية، جيورجي بوريسينكو، كلمة خلال حفل الاستقبال بمناسبة يوم روسيا ..و شكر بوريسينكو الحضور وأكد على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين روسيا ومصر.

وأشار السفير إلى التحول العالمي نحو نظام متعدد الأقطاب، لافتاً إلى محاولات الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، للحفاظ على هيمنتها العالمية من خلال فرض العقوبات والضغوط العسكرية على روسيا.

وأكد بوريسينكو أن الاقتصاد الروسي، الذي يحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث تعادل القوة الشرائية، يواصل النمو بثبات.

كما شدد السفير على موقف روسيا القوي في مواجهة حلف الناتو، وعلى وحدة الشعب الروسي، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس فلاديمير بوتين، الذي حصل على أكثر من 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أوضح بوريسينكو أن العمليات العسكرية الروسية تهدف إلى نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا، مؤكداً تصميم بلاده على تحرير الأراضي التي يعتبرها روسية تاريخياً من القوات الأوكرانية وحلف الناتو.

وفي سياق آخر، أشار السفير إلى الأحداث المأساوية في غزة كدليل على الوجه الحقيقي للدول الغربية، مستنكراً مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين بدعم من الولايات المتحدة لإسرائيل.

وأكد بوريسينكو أن العالم سئم من النفاق والضغوط الغربية، مشيداً بتعزيز مكانة مجموعة البريكس كمنصة للتعاون الدولي المتوازن، مرحباً بانضمام مصر إلى المجموعة ومؤكداً دعم روسيا لمشاركة القاهرة الفعالة في أنشطتها.

وفي ختام كلمته، أعرب السفير عن سعادته بتطور العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر، مشيداً بمساعدة مصر في إجلاء المواطنين الروس من غزة، والتعاون المستمر في مشاريع كبرى مثل بناء المفاعل النووي الرابع لمحطة الضبعة، كما أشاد بالسياحة الروسية إلى مصر والتبادل التجاري القوي بين البلدين.

وأكد بوريسينكو أن روسيا تتطلع إلى تعزيز التعاون مع مصر والدول الأخرى لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة وتوازناً، متمنياً النجاح والرفاهية للشركاء المصريين وللدول الأخرى.