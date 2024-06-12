محافظ دمياط تستقبل وعاظ الأزهر لإطلاق قافلة دعوية

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الشيخ محمود المغلاوى مدير إدارة الوعد بالمنطقة الأزهرية بدمياط ووعاظ من البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، وذلك فى إطار إطلاق قافلة دعوية داخل المحافظة فى الفترة من ٨ إلى ١٥ يونيو الجارى وذلك لنشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام.

اطلعت المحافظ على ما تتضمنه القافلة من برامج التى تستهدف الشباب والمواطنين والسيدات بعدد من المؤسسات ومراكز الشباب للحديث حول فضائل العشر الأوائل من ذى الحجة و عيد الأضحى وأحكام الأضحية ودور الدين فى مواجهة اليأس والاحباط وكذلك نشر التوعية بأهمية الوقت وكيفية اغتنام الاجازة الصيفية.

وأشادت بجهود الأزهر تحت قيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لدعم جهود الدولة للتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة والشائعات وتحقيق التنمية فى مختلف المجالات و توعية المواطنين والنشء بالقضايا المختلفة وحماية الشباب من الأخطار المحيطة ، مثل الانتحار و الإدمان، وتوعية الأسر .

كما رحبت بهذا التعاون لنشر تعاليم الإسلام والاديان السماوية وتنمية المجتمع ، مؤكدة حرص المحافظة على التواصل المستمر مع الأزهر الشريف لدعم محاور تلك الخطة بإطلاق العديد من الندوات التوعوية بكافة المناطق.

إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، فى مستهل الجولة التى أجرتها اليوم لافتتاح عدد آخر من المشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومى للمحافظة، مشروع تطوير ورفع كفاءة ثلاث شوارع بمدينة كفر البطيخ وذلك بحضور سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ..



وتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية بطول ١٠٥٠ متر طولى و شارع المحجوب بطول ٩٥٠ متر طولى و أيضًا شارع القدس بطول ٢٥٠ متر طولى ، وفى هذا السياق اطلعت " المحافظ " على مراحل المشروع لتنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع وتخطيطها و إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار بعدد ١٦٥ بالوعة ، وأرصفة جانبية ببلاطات الانترلوك .