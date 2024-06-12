نصائح مهمة.. دليل طلاب الثانوية العامة للتحصيل الجيد

يحرص الآباء في أوقات الامتحان والمراجعة بتوفير الهدوء والراحة للحصول على قدر كاف من تحصيل المعلومات في وقت المراجعة ، فلذلك من الضروري التعامل بذكاء أثناء المراجعة دون استنزاف طاقة البدن أو فقد راحة الجسم بعدم النوم الكافي، حيث يعمل على إنهاك القوى البدنية وقدرة العقل على الاستيعاب، وهناك أهم النصائح الواجب اتباعها أثناء فترة الامتحانات للتحصيل الجيد اثناء المراجعة هي :

-تقسيم أوقات النوم خلال فترة الامتحانات

لإعطاء الجسم الراحة الكافية وإعادة النشاط من جديد ، ويفضل في وقت الظهيرة أو وقت الحرارة الشديدة فى الحصول على استراحة للنوم.

وأفضل أوقات لنشاط الذاكرة والتحصيل بعد صلاة الفجر .

-وضع خطة للمراجعة وتجنب المراجعة دون هدف للانتهاء من ثغرات في نقاط يمكن أن تترك دون الوقوف عليها.

-التركيز على العناوين الهامة و تقسيم الموضوع إلى فقرات صغيرة لتثبيت المعلومة وتحصيل المعلومات بطريقة سهلة الفهم والحفظ .

-عدم الاهتمام بمادة على حساب مادة أخري فكل المواد تأخذ نفس الاهتمام والمراجعة

-العمل على استعادة الثقة بالنفس في أوقات المراجعة النهائية دون قلق من نسيان ما تم مراجعته وبعض الطلاب يشتكي من الشعور بالنسيان لما تم مذاكرته وان الذاكرة لا تستجيب لكم المعلومات التي تم تحصيلها .

- الكفاءة النفسية كواحدة من أهم العوامل التي تتيح للطالب القدرة على التكيف مع كل الصعاب في مواجهة أزمات المراجعة من تكديس المواد الدراسية وزحمة مواعيد الدروس المراجعات وطول وقت الدروس الخصوصية وغيرها من ما يطرأ على الطالب في الامتحانات دون تخطيط مسبق.