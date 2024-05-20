10 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحان متطلب القضايا المجتمعية بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن 10 آلاف و661 طالب وطالبة أدوا الامتحانات اليوم الإثنين بمقرر متطلب القضايا المجتمعية بـ15 كلية ومعهد، مؤكداً أن العملية الإمتحانية تشهد حالة من الالتزام التام بالضوابط داخل اللجان مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وتابع الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية داخل كليات الجامعة حيث توجه اليوم لكليتي التجارة والآداب والعلوم الإنسانية.

وقال الدكتور محمد عبد النعيم، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجري بهدوء منذ بدايتها، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

كما استمع "عبد النعيم" خلال الجولة، إلى تعليقات عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات والتي تساهم في قياس مستوى الفهم لديهم.

وفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عادل السعدني عميد الكلية والدكتور محمود المتولي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقد أوضح " السعدني" أن 2533 طالب وطالبة يؤدون امتحان متطلب القضايا المجتمعية اليوم، من بينهم 855 طالب وطالبة من طلاب البرامج المميزة يؤدونها الكترونيا بمقر المعامل الإلكترونية بكلية الطب البيطري، بينما يؤدي 1678 طالب وطالبة امتحان مقرر القضايا المجتمعية داخل 70 لجنة امتحانية.

وبكلية التجارة يؤدي طلاب الفرقة الأولى الامتحانات بإشراف عام الدكتورة سلوى فراج عميد الكلية.

وكان في استقبال الدكتور محمد عبد النعيم بكلية التجارة، الدكتورة رشا الفقي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، موضحة أن امتحانات متطلب الجامعة " القضايا المجتمعية" الفرقة الأولى عربي حضور 966، أما البرامج الجديدة فيؤدي 183 طالب وطالبة الامتحانات ببرنامج BIS

و40 طالب وطالبة ببرنامج الـFmi و151 ببرنامج CH.

وانهى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية بالتوجه إلى كلية الزراعة قسم وقاية النبات حيث يؤدي 300 طالب وطالبة الامتحانات بمقرر الحشرات العامة بإشراف عام الدكتور محمد يس وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ويقوم بتدريس هذا المقرر الدكتور محمد عبد الهادي المدرس بقسم وقاية النبات.

يُذكر أن الامتحانات اليوم تُجرى داخل 15 كلية هى: التربية الرياضية، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، الألسن، طب الأسنان، السياحة والفنادق، التجارة، حاسبات ومعلومات، التمريض، الطب البيطري، العلوم، الصيدلة، الآداب والعلوم الإنسانية، المعهد الفني للتمريض، التربية، الهندسة.