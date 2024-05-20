مثال يحتذى به.. سامح شكري: العلاقة الاستراتيجية بين مصر واليونان راسخة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه تم التباحث مع نظيره اليوناني حول العديد من الملفات السياسية والأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون مثال يحتذي به ينظر إليه كثير من شركاؤنا بإعتباره أحد أوجه التعاون المثمرة التي تعود بالنفع على الجانبين.

وأضاف "شكري" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره اليوناني، اليوم الاثنين، أن هناك تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين في منتدي غاز شرق المتوسط، واستمرار التنسيق من أجل تدعيم الأمن والإستقرار الإقليمي، ولدينا رؤية مشتركة إزاء العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وتابع، أن المباحثات تطرقت إلى آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص ونهتم بها ونري فائدة كبيرة من التعاون الثلاثي ونحرص على دورية انعقاد القمم فيما بين القادة، موضحًا أن مصر ترحب بأي علاقات مع الدول، ولكن لا تؤثر على العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين، وأن هناك سعي للتعاون.

وأردف، وزير الخارجية، أن العلاقات مع اليونان راسخة ولها أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، ونعمل على استمرارها.