استقرار أسعار اللحوم اليوم الخميس 13 يونيو 2024

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق ومحلات الجزارة، اليوم الخميس 13 يونيو 2024، والتي تشهد إقبالا كبيرا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تراجعت أسعار اللحوم الحالية عن سعرها خلال الفترة الماضية بفارق من 10 إلة 15% .

ويتراوح سعر اللحم البلدي اليوم بين 320 لـ 420 جنيها للكيلو .

ووصل سعر عِرق الفلتو البلدي لـ 420 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 300 لـ 350 جنيها.

كما تراوح سعر اللحم المفروم البلدي بين 300 إلى 370 جنيها.

وبلغ سعر الكبدة الكندوز ما بين 340 لـ 390 جنيها للكيلو .

وسجل سعر كيلو اللحمة البتلو نحو 450 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو اللحمة الضاني ما بين 450 لـ 475 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و320 جنيهًا.

فيما يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 320 و350 جنيها.

أسعار اللحوم في وزارة التموين:

وصل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة لـ 280 جنيها.

وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة لـ 160 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة نحو 225 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم في منافذ الوطنية:

سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

سجل سعر الموزة نحو 295 جنيها للكيلو.

بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيها.

وصل سعر كيو اللحم البقري لـ 285 جنيها للكيلو.

وصل سعر الاستيك والبفتيك إلى نحو 325 جنيها للكيلو.

وصل سعر كيو اللحم البقري لـ 285 جنيها للكيلو.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 380 و420 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 230 و250 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة:

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 290 جنيها.

بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيها.

وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية علي توفير اللحوم بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء، حيث وافقت اللجنة الاستيرادية برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لحوالي 24 شركة على استيراد 145 ألف رأس منها 25 ألف رأس عجول للذبح الفورى من بعض الدول الإفريقية، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين .