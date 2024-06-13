جامعة أسوان تشهد حفل تخرج شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق

حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مشاركة أبنائه من شباب وفتيات شعبة "اللغة الإنجليزية"، بكلية الحقوق الدفعة السابعة بإجمالى 80 طالبا وطالبة، حفل التخرج للعام الدراسى 2023/2024 ، الذى حضره الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والمشرف على الكلية، فضلاً عن القيادات الجامعية والنقابية من أعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب.

وفى كلمته عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته، بمشاركة أبنائه فى هذا الحفل الذى يتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجاء كحصاد سنوات من السهر والكفاح، وهو الذى يرجع أيضاً لجهود خلاقة ومتجددة من منظومة العمل بكلية الحقوق، مما يساهم فى الارتقاء بمستوى التعليم الجامعى بأسوان.

مؤكداً أن ذلك يثمر عن تخريج كوادر بشرية قادرة على النهوض بوطنهم، والمشاركة فى ملحمة البناء والتنمية التى تشهدها الآن الجمهورية الجديدة، بمشروعات عملاقة وغير مسبوقة فى العصر الحديث يقودها بحنكة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار أشرف عطية إلى اعتزازه الدائم والمستمر بجامعة أسوان، باعتبارها بيت الخبرة وصاحبة الأفكار الإبداعية والاستشارية، الداعمة لكافة جهود المحافظة فى تنفيذ حزمة من المشروعات الجارية وغير المسبوقة، لإحداث النهضة المنشودة بمختلف قطاعات العمل العام.

مقدماً شكره لرئيس الجامعة ولجميع أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق لتنظيم فعاليات هذا الحفل، وشكره الموصول أيضاً لأولياء أمور الطلاب الذين يجنون ثمار جهدهم فى تربية أبنائهم، وإلحاقهم بالتعليم الجامعى للوصول إلى أعلى الدرجات العلمية مما يؤهلهم لحياة أفضل فى القريب العاجل.

هذا وتضمنت فعاليات الحفل البدء بالسلام الوطنى، وإهداء درع الجامعة لمحافظ أسوان، تقديراً على دعمه المستمر والمتواصل للعملية التعليمية، والأنشطة المختلفة التى يتم تنظيمها على مدار العام.

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