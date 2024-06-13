محافظ أسوان: تخطي المستهدف في توريد القمح داخل وخارج المحافظة بنسبة 105.8%

تستكمل أجهزة محافظة أسوان جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الإطار أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تخطى المستهدف فى توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة بنسبة 105.8 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 388 ألف طن، فى حين أن المستهدف 366 ألف طن.

وأكد المحافظ أنه فى ظل التعاون البناء بين المسئولين بمديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم ، وكافة الجهات المختصة بالوزارة والمحافظة تستكمل اللجان الفرعية جهودها فى المواقع التخزينية التى مازال بها مساحات تخزين ، بينما تم إغلاق ثلاث مواقع لاكتمال السعه التخزينية حيث بلغت نسبة التوريد داخل المحافظة 95.2% ، بالإضافة إلى توريد كميات للمواقع التخزينية خارج المحافظة فى محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وبالتوازى يتم متابعة استلام الموردين والمزارعين لمستحقاتهم المالية أولاً بأول وفقاً لقرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمتعلق بزيادة سعر استلام الأردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيها نقاوة 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5 .

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