"القاهرة الإخبارية": هدوء حذر يسود غرب رفح الفلسطينية بعد ليلة عصيبة

قال يوسف أبوكويك مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس في قطاع غزة، إن الساعة الأخيرة تشهد هدوءا حذرا في المنطقة الغربية من مدينة رفح الفلسطينية بعد ليلة عصيبة عاشتها هذه المنطقة جراء توغل آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى أقصى المناطق الغربية من المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال عن قيامه بعملية عسكرية محدودة في محيط ما يعرف بمفترق العلم.

أوضح أن جيش الاحتلال، أعلن عن قيامه بعملية عسكرية محدودة، في محيط ما يعرف بمفترق العلم، وهي منطقة قريبة من خيام النازحين الذين تبقوا في المناطق الشمالية الغربية من محافظة رفح، بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي وادعائه بأن المربعات السكنية، تقع في نطاق جغرافي قيل أنها ضمن المأوي الآمنة ومناطق الخدمات الإنسانية، حسب التوصيف الإسرائيلي، ولكن تلك المناطق شهدت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية، وجنود الاحتلال الذين استهدفوا تلك المناطق بعشرات القذائف المدفعية، إضافة إلى الغارات التي شنتها الطائرات الحربية على مقربة من دوار العلم غرب مدينة رفح.

تابع أن القصف الإسرائيلية، إضافة إلى إطلاق النار الكثيف صوب المناطق الغربية والشمال الغربية من المدينة، أسفر عن إصابة عدة مواطنين جميعهم من النازحين المتواجدين في خيامهم، والذين اضطروا إلى النزوح مجددا نحو المناطق الغربية من مدينة خان يونس.