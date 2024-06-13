متأثرة بقرار الفيدرالي.. انخفاض أسعار الذهب والفضة والعقود الأمريكية الآجلة

تراجعت أسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس بتثبيت الفائدة، وتقليص صناع السياسة النقدية لتوقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المتوقعة هذا العام إلى مرة واحدة بدلاً من 3 تخفيضات كانت متوقعة سابقاً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2313.92 دولار للأونصة. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 % إلى 2329.50 دولار.

سعر الفضة

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 29.12 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.8 % إلى 946.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 % إلى 895.57 دولار.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.25% و5.50% الذي يعد المستوى الأعلى منذ 23 عاماً.

وخفض صناع السياسة النقدية في أمريكا توقعاتهم بشأن عدد تخفيضات الفائدة المتوقعة هذا العام إلى مرة واحدة فقط بدلاً من 3 مرات كما كان متوقعاً في اجتماع مارس الماضي.