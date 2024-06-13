واس: انطلاق قطار المشاعر المقدسة في مِنى وعرفات ومزدلفة

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الخميس 13 يونيو 2024 بأن قطار المشاعر المقدسة انطلق فى أولى رحلاته لموسم الحج لعام 1445هـ لخدمة ضيوف الرحمن فى تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة فى منى وعرفات ومزدلفة عبر محطاته الـ 9 المنتشرة بها.

وأشارت "واس" إلى أن الخطوط الحديدية السعودية "سار" أعلنت عن انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة تجاوزت 90 يوما، وتم خلالها التأكد من جاهزية القطارات البالغ عددها 17 قطارا.

وشهدت الشهور الماضية إجراء عمليات الصيانة الثقيلة، على قطار المشاعر المقدسة، كما قامت بتطوير كافة الأنظمة المستخدمة في القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة مركز التشغيل والتحكم.

ونوهت وكالة الأنباء السعودية إلى أن "سار" تعاقدت مع أكثر من 7 آلاف و500 موظف موسمي يجيدون التحدث بعدة لغات مختلفة لخدمة ضيوف الرحمن والتي يأتي منها (الإنجليزية - التركية - الإندونيسية - النيجيرية وغيرها).