ستولتنبرج: الردع النووي ضروري بعد توسيع روسيا مناوراتها في بيلاروسيا

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج اليوم الخميس، إن الخطاب النووي الروسي خطير، والردع النووي ضروري بعد توسيع روسيا مناوراتها في بيلاروسيا، وذلك وفقا لنبأ أوردته قناة "العربية".

وأضاف ستولتنبرج، أن روسيا تجري المزيد من التدريبات النووية ويجب الاستعداد لذلك.

وأكد أن حلف الناتو سيزود أوكرانيا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها بدأت المرحلة الأولى من مناورات عسكرية «تتضمن تدريباً عملياً على تجهيز الأسلحة النووية غير الاستراتيجية (التكتيكية) واستخدامها» في المنطقة العسكرية الجنوبية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإطلاق تدريبات عسكرية تُستخدم فيها أسلحة نووية غير استراتيجية، في خطوة وُصفت بأنها التحذير الأقوى في مضمونه، على تلويح بلدان غربية باحتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا، والانخراط بشكل مباشر في الصراع المتفاقم.