اليوم.. محاكمة أم وعشيقها بتهمة إنهاء حياة الطفلة ريتاج

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، ثانى جلسات محاكمة الأم وعشيقها، بتهمة إنهاء حياة الطفلة ريتاج في القضية المعروفة بصغيرة مدينة نصر.

وكشفت التحقيقات في قضية مقتل الطفلة ريتاج على يد عشيق والدتها في مدينة نصر، بسلك كهربائي، بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللاإرادي.

وأكد مجرى التحريات في أقواله أمام جهات التحقيق إصابة الطفلة بكدمات وآثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم، والتي تسببت في وفاتها في ثاني يوم الواقعة.