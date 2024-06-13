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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة أم وعشيقها بتهمة إنهاء حياة الطفلة ريتاج

ارشيفية
ارشيفية
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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، ثانى جلسات محاكمة الأم وعشيقها، بتهمة إنهاء حياة الطفلة ريتاج في القضية المعروفة بصغيرة مدينة نصر.
وكشفت التحقيقات في قضية مقتل الطفلة ريتاج على يد عشيق والدتها في مدينة نصر، بسلك كهربائي، بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللاإرادي.
وأكد مجرى التحريات في أقواله أمام جهات التحقيق إصابة الطفلة بكدمات وآثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم، والتي تسببت في وفاتها في ثاني يوم الواقعة.

اثار تعذيب الطفلة ريتاج المنعقدة بالتجمع الخامس ثاني جلسات محاكمة سلك كهربائي قتل الطفلة ريتاج