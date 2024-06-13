يديعوت أحرونوت: اختراق قاعدة استخباراتية إسرائيلية وسرقة وثائق سرية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 13 يونيو 2024، عن اختراق قاعدة عسكرية إسرائيلية تابعة لجهاز الاستخبارات العسكري، وسرقة وثائق ومعلومات سرية من داخلها.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها أن 3 أشخاص تمكنوا من اختراق قاعدة 8200 العسكرية التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، وجمعوا معلومات ووثائق سرية.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الأشخاص الثلاثة هم أعضاء في فريق التدقيق بهيئة الأركان الإسرائيلية، دخلوا متنكرين في زي عسكري مرورا بأفراد الحراسة في القاعدة دون أن يعترضهم أحد أو يطالبهم بالتفتيش، وتمكنوا من التجول داخل قاعدة 8200 العسكرية لما يقرب من 3 ساعات دون التعرض لأيّة عوائق، كما جمعت مئات من الملفات الوثائق السرية من أجهزة الكمبيوتر السرية.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن الاختراق لو تم من قبل "عدو حقيقي"، فسيكون بمثابة "ضربة هائلة لجيش الاحتلال وإسرائيل"، منوهة إلى أن فريق الأركان هو من كشف عن هويته بعد وقت طويل قضاه داخل القاعدة بعد أن أدرك حجم الفشل والثغرات الأمنية، من خلال اتصاله بالقادة المعنيين بأحد الوحدات المسؤولية عن فك الشفرات والتعرف على إشارات "العدو"، إذ أبلغوهم أنهم داخل القاعدة بالفعل، وكان باستطاعتهم تصوير الوثائق السرية.